 Gökhan 2 maç sonra ilk 11’de – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gökhan 2 maç sonra ilk 11’de

    Gökhan 2 maç sonra ilk 11’de

    maçında ilk 11'de yer alan de ligde 2 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı

    . Yaşadığı sakatlık nedeniyle zaman zaman takımdan uzak kalan ve son olarak 5. haftadaki maçında ilk 11'de oynayan tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almazken, karşısında yedekler arasında yer almış ancak oyuna girme fırsatı bulamamıştı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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