Gökhan 2 maç sonra ilk 11’de
Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alan Gökhan Gönül de ligde 2 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı
. Yaşadığı sakatlık nedeniyle zaman zaman takımdan uzak kalan ve son olarak 5. haftadaki Galatasaray maçında ilk 11'de oynayan tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almazken, Kayserispor karşısında yedekler arasında yer almış ancak oyuna girme fırsatı bulamamıştı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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