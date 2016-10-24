Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparak idmanı tamamladığı bildirildi. Ameliyat edilen Caner Erkin'in yer almadığı idmanda, diğer futbolcuların pas ve şut çalıştığı belirtildi. Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.