Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparak idmanı tamamladığı bildirildi. Ameliyat edilen Caner Erkin'in yer almadığı idmanda, diğer futbolcuların pas ve şut çalıştığı belirtildi. Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:21
- "Riva'yı al Fikret başkan"
Toplam 47
Yorum
gslii önce ac karnizi doyurun siz sampion oldugu halde gomezi sosayi elinde tutamayacak kadar kücük klüpsünüz sizz
- Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 7
Yorum
bir beşiktaşlı olarak Aziz başkanın gitmesine karşıyım, sizi geleceğe taşıdı adam, fenerbahçe için hapse bile girdi, adama yaptıklarınıza bakın, ayıptır be. O adam sizlerden daha büyük fenerli
- Bizi kimse tutamaz!
Toplam 14
Yorum
misafir erken konuşmaya başladınız bir maç kazanmayla bu işler olmuyor bir seri yakalanması lazım.....
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