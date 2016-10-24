 Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    maçı hazırlıkları başladı

    Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

    Toto Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Cuma günü ile deplasmanda karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparak idmanı tamamladığı bildirildi. Ameliyat edilen Caner Erkin'in yer almadığı idmanda, diğer futbolcuların pas ve şut çalıştığı belirtildi. Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

    , hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:21
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