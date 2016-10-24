Efendim diyeceksiniz

fırtınası tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Hafta içi'nde'yi deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlıekibin son kurbanı iseoldu. Son sıradaki rakibini'da ağırlayan, 45+1'de'ın ceza alanınagirerken çaprazdan 90'a gönderdiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti.Antalyasporlu Diego golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme sert itirazlarda bulununca kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında ise sahneye çıkan isim'ydı. Sambacı, 72'de ve 89'da attığı iki golle skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetle 20 puana ulaşan'le birlikte zirveyi paylaşırken,'ın 3 puan önüne geçti.