 Efendim diyeceksiniz – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Efendim diyeceksiniz

    Efendim diyeceksiniz

    Ligin yenilgisiz iki takımından biri olan , ’u Vodafone Arena’dan 3 golle uğurladı. Kartal’ın gollerini Aboubakar ve Talisca (2) kaydetti.

    fırtınası tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekibin son kurbanı ise Antalyaspor oldu. Son sıradaki rakibini Vodafone Arena'da ağırlayan Beşiktaş, 45+1'de Aboubakar'ın ceza alanına girerken çaprazdan 90'a gönderdiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti.

    Antalyasporlu Diego golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme sert itirazlarda bulununca kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında ise sahneye çıkan isim Talisca'ydı. Sambacı, 72'de ve 89'da attığı iki golle skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetle 20 puana ulaşan Beşiktaş, M. Başakşehir'le birlikte zirveyi paylaşırken, G.Saray'ın 3 puan önüne geçti.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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