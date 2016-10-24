Efendim diyeceksiniz
Ligin yenilgisiz iki takımından biri olan Beşiktaş, Antalyaspor’u Vodafone Arena’dan 3 golle uğurladı. Kartal’ın gollerini Aboubakar ve Talisca (2) kaydetti.
Beşiktaş fırtınası tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekibin son kurbanı ise Antalyaspor oldu. Son sıradaki rakibini Vodafone Arena'da ağırlayan Beşiktaş, 45+1'de Aboubakar'ın ceza alanına girerken çaprazdan 90'a gönderdiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti.
Antalyasporlu Diego golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme sert itirazlarda bulununca kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında ise sahneye çıkan isim Talisca'ydı. Sambacı, 72'de ve 89'da attığı iki golle skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetle 20 puana ulaşan Beşiktaş, M. Başakşehir'le birlikte zirveyi paylaşırken, G.Saray'ın 3 puan önüne geçti.
Antalyasporlu Diego golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme sert itirazlarda bulununca kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında ise sahneye çıkan isim Talisca'ydı. Sambacı, 72'de ve 89'da attığı iki golle skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetle 20 puana ulaşan Beşiktaş, M. Başakşehir'le birlikte zirveyi paylaşırken, G.Saray'ın 3 puan önüne geçti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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