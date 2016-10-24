Caner Erkin kaç ay yok?

Dün Antalyaspor'la oynanan maçta aşil tendonu kopan Caner Erkin'in sağlık durumuyla ilgili olarak kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın yaptığı ameliyat ve muayeneler sonrası Beşiktaş'tan açıklama geldi.

İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Antalyaspor ile oynadığımız maç sırasında sol ayak bileği aşil tendonu kopan oyuncumuz Caner Erkin'e, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bu gece aşil tendon onarımı ameliyatı yapıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrasında Caner Erkin, 5-6 ay sonra antremanlara başlayabilecektir.

Caner Erkin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar temenni ederiz."

CANER'DEN AÇIKLAMA: "EN KISA ZAMANDA..."

Sakatlığıyla ilgili olarak milli futbolcu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Caner, yaptığı açıklamada taaftarlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"İyi niyet ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler. En kısa zamanda daha güçlü olarak tarftarlarımızın önüne çıkacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum."