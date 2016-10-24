Caner Erkin kaç ay yok?
Antalyaspor maçının 81. dakikadasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Caner Erkin'le ilgili olarak Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.
Dün Antalyaspor'la oynanan maçta aşil tendonu kopan Caner Erkin'in sağlık durumuyla ilgili olarak kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın yaptığı ameliyat ve muayeneler sonrası Beşiktaş'tan açıklama geldi.
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama:
"Antalyaspor ile oynadığımız maç sırasında sol ayak bileği aşil tendonu kopan oyuncumuz Caner Erkin'e, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bu gece aşil tendon onarımı ameliyatı yapıldı.
Başarılı geçen operasyon sonrasında Caner Erkin, 5-6 ay sonra antremanlara başlayabilecektir.
Caner Erkin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar temenni ederiz."
CANER'DEN AÇIKLAMA: "EN KISA ZAMANDA..."
Sakatlığıyla ilgili olarak milli futbolcu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Caner, yaptığı açıklamada taaftarlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:
"İyi niyet ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler. En kısa zamanda daha güçlü olarak tarftarlarımızın önüne çıkacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum."
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:39
- Melek Hu, masa tenisinde Avrupa Şampiyonu
Toplam 2
Yorum
isimisiz her ülkede uzak doğudan mı devşirmiş masa tenisi oynayanları :)
- Olmadı Hoca
Toplam 28
Yorum
........ BU GS KÜME DÜŞEN TS RU KENDİ SAHASINDA YENEMİYECEKSE KİMİ YENECEK SÖYLERMİSİN RİEKERİNK HOCA KİMİ YENECEK. ARENA YA GELEN 40.000 SEYİRCİYE YAZIK ETTİN . SAHAYA ÇIKAN BU GS TAKIMI BU 40.000 SEYİRCİYİ HAK ETMİYOR. O SELÇUK GS DAN DEF OLUP GİTSİN VEDE TS DA OYNASIN. ERSUN YENAL A AYAKÇILIK YAPSIN. BU SEYİRCİYİ GS TAKIMI BİR DAHA BÖYLE ZOR BULUR. GS YIN 2 PENALTISI GÜME GİTTİ. AMA MAZERET DEĞİL. HAKEMİ DE YENECEK GS.
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 17
Yorum
ABBAS GALATA BİR KEZ BAŞARILI OLDU ARTIK YÜZYIL BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN BOYNU AĞRIYACAK GERİ BAKARAK AMA BEŞİKTAŞ BU İSTİKRARI DEVAM ETTİRİRSE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL HEM LİGE HEM AVRUPAYA DAMGA VURACAK GÖRECEKSİN SENDE BUNU
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