Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Erman Toroğlu: "Rakibe girse Tosic sakatlanır. Sakatlanma pahasına giriyor. Yaptığı her türlü hareket topa. Pozisyonun faullen uzaktan yakından alakası yok."
Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş - Antalyaspor maçının tartışmalı pozisyonunu A Spor'daki takım oyunu programında yorumladı. Beşiktaş'ın golünden önce Tosic'in yaptığı tartışılan müdahale hakkında Toroğlu şu ifadeleri kullandı:
"SAKATLANMA PAHASINA GİRİYOR"
Hakemin yerine bakalım önce. Hakem pozisyonu görüyor. Top hücum eden oyuncuda. Faulü yapacak olan Tosic geliyor. Tosic sol ayağını kapatıyor. Orada en ufak teklike yok. Sağ ayağını ise göstererek gelmiyor. Rakibe girse Tosic sakatlanır. Sakatlanma pahasına giriyor. Yaptığı her türlü hareket topa. Kramponun tabanını göstermiyor. İyi niyetli. Bunu yaparken öyle bir yapıyor ki; eli havada, ayaklar nizami. Baldıra vurma niyeti yok. Tamamen topla oynama niyeti var.
Vurduktan sonra top açılıyor. Düşerken sol ayağın bir kontakt noktası var. Ama hiç fark etmez. Pozisyonun faullen uzaktan yakından alakası yok.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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