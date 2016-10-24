 Arena full çekti – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Arena full çekti

    Arena full çekti

    Vodafone Arena tıklım tıklımdı. Galibiyetle büyük coşku yaşayan 40 bin Kartal’ın, G.Saray’ın satmayı düşündüğü Riva’ya yönelik tezahüratı ise gecenin mizahıydı.

    'ı Vodafone Arena'da 12. adamı yalnız bırakmıyor. karşılaşmasıyla 29 gün sonra Vodafone Arena'ya dönen, en son karşılaşmasını 24 Eylül'de Galatasaray derbisiyle oynayan siyah-beyazlılar, büyük bir taraftar desteğiyle karşılaştı.

    Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'da Napoli'ye karşı kazanılan dev zafer ve şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerden Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olması sonrası Beşiktaşlı futbolseverler Antalyaspor maçı için tribünlere adeta akın etti. Kara Kartal'ın Antalya maçında tribünlerin büyük bir bölümü doldu. Sadece Batı tribünün alt bölümünde az boşluklar görülürken, karşılaşmayı 40 bine yakın taraftar izledi.

    7'DEN 70'E DESTEK
    Tribünlerde 7'den 70'e hatta minik Kartallar'ın doldurduğu mücadelede gelen 3 golle coşku tavan yaptı. Beşiktaş'ı tezahüratlarıyla ateşleyen taraftarlar, maç sonunda da ezeli rakipleri G.Saray'a yönelik ilginç bir mizah girişiminde bulundu. Başkan Fikret Orman'a sarıkırmızılılar'ın satmayı düşündüğü Riva arazisine yönelik, "Riva'yı al Fikret başkan" tezahüratı yaptılar.



    ÇALIMBAY İLK KEZ ARENA'DA
    Kara Kartallar'ın efsane kaptanlarından ve İnönü Stadı'nda unutulmaz maçlara çıkan Rıza Çalımbay, teknik direktör olarak Vodafone Arena'da ilk heyecanını Antalyaspor'un başında yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç kadroları anons edilirken Rıza Çalımbay'ı ayakta alkışladı.

    ETO'O VE MOTTA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ
    Beşiktaşlı taraftarlar, sezon başında adı sık sık siyah-beyazlılar'la anılan Samuel Eto'o'yu tribünlere davet ederek alkışladı. Kamerunlu yıldız da tribünlere yönelerek aynı şekilde karşılık verdi. Futbolseverler ayrıca kariyerine Beşiktaş'la adım atan Ramon Motta'yı da unutmadı ve destek verdi. Antalyalı taraftarlar ise geçen sezon takımlarında kiralık oynayan Ömer Şişmanoğlu'nu aynı şekilde tribünlere davet etti.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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