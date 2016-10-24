 Antalya’nın yüzü gülmüyor – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Antalya’nın yüzü gülmüyor

    Antalya’nın yüzü gülmüyor
    karşısında etkili olamayan bu sezon Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 beraberlik 5 yenilgi aldı ve hiç kazanamadı. Sezonun galibiyet alamayan tek takımı olan kırmızı-beyazlılar, 2008-2009 sezonunda da ilk 8 haftada galip gelememiş ve sadece 2 puan almıştı ancak sezon sonu kümede kalmayı başarmıştı (13. sıra 40 puan).
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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