 8 farklı oyuncu golleri attı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    8 farklı oyuncu golleri attı

    8 farklı oyuncu golleri attı
    Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 18 gol atan adına bu golleri 8 farklı isim kaydetti. Hücümda durdurulamayan ve golcü bir kimliğe bürünen siyah-beyazlı ekipte, Cenk Tosun 5 gol, 3 gol, Oğuzhan 2 gol, Olcay 2 gol, Ömer 2 gol, Adriano 1 gol, Marcelo 1 gol, Aboubakar 1 gol atmayı başaran isimlerdi. Beşiktaş adına bir gol rakip takım kendi kalesine attı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    8 farklı oyuncu golleri attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.