8 farklı oyuncu golleri attı
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 18 gol atan Beşiktaş adına bu golleri 8 farklı isim kaydetti. Hücümda durdurulamayan ve golcü bir kimliğe bürünen siyah-beyazlı ekipte, Cenk Tosun 5 gol, Talisca 3 gol, Oğuzhan 2 gol, Olcay 2 gol, Ömer 2 gol, Adriano 1 gol, Marcelo 1 gol, Aboubakar 1 gol atmayı başaran isimlerdi. Beşiktaş adına bir gol rakip takım kendi kalesine attı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
8 farklı oyuncu golleri attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.