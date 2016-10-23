 Vodafone Arena'da kırmızı kart – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Vodafone Arena'da kırmızı kart

    Vodafone Arena'da kırmızı kart

    Toto Süper Lig'in 8. haftasında 'ın 'u ağırladığı maçta konuk ekipte Angelo 45+2'de kırmızı kart gördü.

    Vodafone Arena'da ilk yarının son dakikasında bir gol ve kırmızı kart vardı. , Vincent Aboubakar'ın 45+2'de attığı jeneriklik öne geçmenin sevincini yaşarken, 'dan golün öncesindeki pozisyonda Tosic'in faulle topu kazandığı yönünde itirazlar yükseldi.

    Hakemin çevresini saran kırmızı-beyazluılarda Angelo yoğun itirazları nedeniyle maçın hakemi Barış Şimşek'ten kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pozisyon sonrası kartlar havada uçuşurken Eto'o ve Deniz Kadah sarı kart gördüler. Rıza Çalımbay'ın ekibi, golün şokunun üzerine ekip ayrıca 10 kişi kalmanın dezavantajıyla soyunma odasının yolunu tuttu.

    Ayrıca Rıza Çalımbay'ın yardımcılarından Bülent Albayrak da hakeme itirazın şiddetini arttırınca tribünlere gönderildi.

    İŞTE TARTIŞMANIN ATEŞİNİ FİTİLLEYEN TOSİC'İN GOLDEN ÖNCEKİ MÜDAHALESİ:

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:02
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