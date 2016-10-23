Vodafone Arena'da kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırladığı maçta konuk ekipte Diego Angelo 45+2'de kırmızı kart gördü.
Hakemin çevresini saran kırmızı-beyazluılarda Diego Angelo yoğun itirazları nedeniyle maçın hakemi Barış Şimşek'ten kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pozisyon sonrası kartlar havada uçuşurken Eto'o ve Deniz Kadah sarı kart gördüler. Rıza Çalımbay'ın ekibi, golün şokunun üzerine ekip ayrıca 10 kişi kalmanın dezavantajıyla soyunma odasının yolunu tuttu.
Ayrıca Rıza Çalımbay'ın yardımcılarından Bülent Albayrak da hakeme itirazın şiddetini arttırınca tribünlere gönderildi.
İŞTE TARTIŞMANIN ATEŞİNİ FİTİLLEYEN TOSİC'İN GOLDEN ÖNCEKİ MÜDAHALESİ:
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:02
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
haci 35 bu hareket faul deyilde ne yazik böylemi sapiyon olacak bjk
- Osmanlı'ya Paşa çelmesi
Toplam 1
Yorum
Osmanlı'ya Paşa çelmesi. hakem çelmesi olmasın. geçen yıl rıza hoca kasımpaşanın 19 puanını hakemler çaldı dedi kasımpaşanın puanına 19 ekleyin ayrıca kayseri maçında Akhisar aleyhine 2 tane penaltı verdiler ceza alanı dışından. bu yıl osmanlı büyükler için tehlikeli ya aleyhine penaltı ver 3 sarı göster 21 faul ver. rakibi mutlaka az faul yapmış 9u geçmemiştir. sarı ise 1
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
Ozi Her hafta bir vukuatı var BJK nin.. Tosiç'in tabanını görmezlikten gelmeye gerek yok.Afiyet olsun..
Vodafone Arena'da kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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