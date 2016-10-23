 Tek tek alkışlanacaklar – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Tek tek alkışlanacaklar

    Tek tek alkışlanacaklar
    Siyah-beyazlı taraftarlar, bugünkü maçında Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'dan zaferi ile dönen takımı onurlandıracak. Karşılaşmadan önce oyuncular tek tek tribüne çağrılıp, tezahüratlar ile bir anlamda tebrik edilecek. Bu arada Beşiktaşlı futbolseverlerin daha önce "Hepimiz zenciyiz" diyerek destek verdiği ve sezon başında siyah-beyazlı takıma transferi de gündeme gelen Antalyasporlu Eto'o'yu Vodafone Arena'da alkışlarla karşılayacağı öğrenildi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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