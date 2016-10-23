Tek tek alkışlanacaklar
Siyah-beyazlı taraftarlar, bugünkü Antalyaspor maçında Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'dan Napoli zaferi ile dönen takımı onurlandıracak. Karşılaşmadan önce oyuncular tek tek tribüne çağrılıp, tezahüratlar ile bir anlamda tebrik edilecek. Bu arada Beşiktaşlı futbolseverlerin daha önce "Hepimiz zenciyiz" diyerek destek verdiği ve sezon başında siyah-beyazlı takıma transferi de gündeme gelen Antalyasporlu Eto'o'yu Vodafone Arena'da alkışlarla karşılayacağı öğrenildi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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