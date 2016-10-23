Talisca samba! Duble yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin moraliyle Vodafone Arena'da Antalyaspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Galatasaray karşısında alınan 2-2 beraberliğin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Son 3 haftada 9 puan alan siyah-beyazlı ekip, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik sonunda puanını 20'ye yükseltti.

VODAFONE ARENA'DAKİ YENİLMEZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki başarılı performansını Antalyaspor mücadelesinde de sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon hizmete giren stadındaki 8 maçta 6. galibiyetini aldı. Vodafone Arena'da Süper Lig'deki 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu arada Beşiktaş, bu sezon ligde ve Avrupa'da yaptığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, savunmadaki başarılı oyununu Antalysapor karşısında da sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile oynanan ve 2-2 berabere biten derbi maçın ardından ligde üst üste 3. maçında kalesini gole kapadı. Son sezonların en iyi savunmasını yapan ve ligde şu ana dek 6 gol yiyen Beşiktaş, bu süreçte Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Antalyasporlu oyunculara gol izni vermedi.

ABOUBAKAR'DAN GOLLERE DEVAM

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçını da boş geçmedi. Kamerunlu futbolcu, 45. dakikada şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de ve Avrupa'daki 7 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Aboubakar, son 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, ayrıca ligdeki ilk gol sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabında da Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilgili mesajda "Avrupa'daki iki golün ardından Vincent Aboubakar Beşiktaş için ilk lig golünü attı" ifadesine yer verildi.

TALİSCA'DAN LİGDE 3. GOL

Maçın 72. ve 89. dakikalarında Antalyaspor filelerini havalandıran Anderson Talisca, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta takımının ilk golünü atan Talisca, Antalyaspor karşısında iki kez bu sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan maçta gol kaydeden genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 4'e çıkardı.

Bu arada Napoli maçında iki asist yapan Ricardo Quaresma, Talisca'nın ilk golünde pası veren oyuncu oldu.

SAVUNMA KART SINIRINA GELDİ

Siyah-beyazlı takımda bu sezonun değişmez iki ismi Dusko Tosic'in ardından Marcelo Guedes de kart sınırına geldi.

Ligde Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart gören Marcelo, Antalyaspor karşısında 57. dakikada aynı durumu yaşadı.

Bu sezonki başarılı futbolunu Antalyaspor karşısında sürdüren ancak Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Tosic'in ardından Marcelo da kart sınırına ulaştı.

ANTALYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Antalyaspor'un kötü gidişi sürdü.

Bu sezon ligde galibiyet elde edemeyen tek takım olan, 3 beraberlikle ve puanla son sırada yer alan Antalyaspor, 5. yenilgisini aldı.