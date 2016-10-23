 Siyah-beyazlılar evinde acımıyor – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Siyah-beyazlılar evinde acımıyor

    Siyah-beyazlılar evinde acımıyor

    'ın karşısında ev sahibi olduğu maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

    Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle iç sahadaki 20 karşılaşmanın 16'sını kazandı, 3 kez berabere kaldı, 1 kez yenildi. , iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 41 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü. Bu arada rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 15 karşılaşmadan 13'ünü kazanan Beşiktaş, son 23 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Beşiktaş rakibine en son 1998 yılında mağlup oldu; sonraki 20 maçın 17'sini kazandı 3'ünde berabere kaldı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Siyah-beyazlılar evinde acımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.