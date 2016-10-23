Siyah-beyazlılar evinde acımıyor
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında ev sahibi olduğu maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.
Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle iç sahadaki 20 karşılaşmanın 16'sını kazandı, 3 kez berabere kaldı, 1 kez yenildi. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 41 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü. Bu arada rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 15 karşılaşmadan 13'ünü kazanan Beşiktaş, son 23 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Beşiktaş rakibine en son 1998 yılında mağlup oldu; sonraki 20 maçın 17'sini kazandı 3'ünde berabere kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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