 Şenol Güneş 1 adım önde – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    1 adım önde

    Şenol Güneş 1 adım önde
    'ın başarılı teknik direktörü , teknik direktörü Rıza Çalımbay'a karşı 10'u lig, 2'si kupa maçı olmak üzere toplamda 12 kez mücadele etti. Güneş; Trabzon, Bursa ve Beşiktaş ile Rıza Çalımbay ise Eskişehir, Sivas, Mersin ve ile birbirlerine karşı rakip oldu. Bu karşılaşmaların 5'ini Şenol Güneş kazanırken, 4 maçtan Rıza Çalımbay'ın takımları galip ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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