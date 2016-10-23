Şenol Güneş 1 adım önde
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'a karşı 10'u lig, 2'si kupa maçı olmak üzere toplamda 12 kez mücadele etti. Güneş; Trabzon, Bursa ve Beşiktaş ile Rıza Çalımbay ise Eskişehir, Sivas, Mersin ve Kasımpaşa ile birbirlerine karşı rakip oldu. Bu karşılaşmaların 5'ini Şenol Güneş kazanırken, 4 maçtan Rıza Çalımbay'ın takımları galip ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Şenol Güneş 1 adım önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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