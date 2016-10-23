Rebrov'un koltuğu sallantıda

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Dinamo Kiev'in Başkanı İgor Surkis, Rebrov'a son bir şans tanırken, bir yandan da alternatif teknik direktör arayışlarına girişildi.



Ligde lider Shakhtar Donetsk'in 6 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de bir puanla grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibinde yeni hedefin, Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda en azından üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmak, Ukrayna'da da ligi ikinci sırada tamamlamak olduğu belirtiliyor.



Rebrov'un alternatifi olarak ise, Werder Bremen'in yollarını ayırdığı Ukraynalı teknik adam Viktor Skripnik'in ismi geçiyor.



Ukrayna Premier Ligi'nde 12'nci hafta geride kalırken Shakhtar Donetsk 29 puanla lider. Dinamo Kiev ve Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Zorya Lugansk, 23'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde Napoli'ye 2-1, Benfica'ya 2-0 yenilen, Beşiktaş ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Dinamo Kiev, bir puanla grup sonuncusu.