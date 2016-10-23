Rebrov'un koltuğu sallantıda
Dinamo Kiev'in Ukrayna Premier Ligi'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de beklenen sonuçların uzağında kalması teknik direktör Sergey Rebrov'un koltuğunu tehlikeye soktu.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Dinamo Kiev'in Başkanı İgor Surkis, Rebrov'a son bir şans tanırken, bir yandan da alternatif teknik direktör arayışlarına girişildi.
Ligde lider Shakhtar Donetsk'in 6 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de bir puanla grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibinde yeni hedefin, Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda en azından üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmak, Ukrayna'da da ligi ikinci sırada tamamlamak olduğu belirtiliyor.
Rebrov'un alternatifi olarak ise, Werder Bremen'in yollarını ayırdığı Ukraynalı teknik adam Viktor Skripnik'in ismi geçiyor.
Ukrayna Premier Ligi'nde 12'nci hafta geride kalırken Shakhtar Donetsk 29 puanla lider. Dinamo Kiev ve Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Zorya Lugansk, 23'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde Napoli'ye 2-1, Benfica'ya 2-0 yenilen, Beşiktaş ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Dinamo Kiev, bir puanla grup sonuncusu.
Kaynak: DHA
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:16
- Villarreal, son dakikada güldü
Toplam 1
Yorum
xx 6 m aldilar. simdi 25 milyondan asagi satmazlar gecen sezon uefada 2. gol krali bitirdi. keske fener bunu alsaydi. lens le kanadi ucururdular
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 25
Yorum
isminiz Bjk
- Alpay Özalan takımını sahadan çekti
Toplam 5
Yorum
sandor 1- O pozisyonda sanki Göztepeli oyuncu rakibe deymiyor ( Eskişehirin kazandığı penaltı ,penaltı değil verilmeyen bir penaltısı var )2.Alpay takımı o pozisyondan sonra çekmiyor , kornerden gol olunca çekiyor. 3 .Sanırım niyeti maça geri dönmekti fakat hakemler oyunu bozdu. Şimdi hükmen mağlup olacak.
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