 Rebrov'un koltuğu sallantıda – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'un koltuğu sallantıda

    Rebrov'un koltuğu sallantıda

    Dinamo Kiev'in Ukrayna 'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de beklenen sonuçların uzağında kalması teknik direktör Sergey 'un koltuğunu tehlikeye soktu.

    Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Dinamo Kiev'in Başkanı İgor Surkis, 'a son bir şans tanırken, bir yandan da alternatif teknik direktör arayışlarına girişildi.

    Ligde lider Shakhtar Donetsk'in 6 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de bir puanla grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibinde yeni hedefin, 'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda en azından üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmak, Ukrayna'da da ligi ikinci sırada tamamlamak olduğu belirtiliyor.

    Rebrov'un alternatifi olarak ise, Werder Bremen'in yollarını ayırdığı Ukraynalı teknik adam Viktor Skripnik'in ismi geçiyor.

    Ukrayna 'nde 12'nci hafta geride kalırken Shakhtar Donetsk 29 puanla lider. Dinamo Kiev ve ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Zorya Lugansk, 23'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde Napoli'ye 2-1, 'ya 2-0 yenilen, Beşiktaş ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Dinamo Kiev, bir puanla grup sonuncusu.



    Kaynak: DHA
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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