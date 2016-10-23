Quaresma'ya Çin kancası
Çin’e futbolcu götüren menajerler, siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı Quaresma için Beşiktaş yönetimine, “İzin verin, 15 milyon euro’ya satalım” teklifini yaptı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon gösterdiği performansla sadece Avrupa futbol piyasasının değil, uzakdoğunun da ilgisini çekmiş durumda.. Portekiz Milli Takım formasıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Quaresma, bu sezon da siyah- beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, 2 asistlik performansla Beşiktaş'ın yıldızı olmaya devam ediyor. Portekizli oyuncunun bu performansı, Çin'le iş yapan menajerlerin gözüne fena halde çarpmış durumda.
BÜYÜK PARA KAZANIRSINIZ
Uzakdoğu'ya futbolcu satan pek çok menajer; Beşiktaş kulübüne Quaresma için satış izni verilmesi durumunda 10-15 milyon euro civarında teklifler getireceklerini iddia ediyor. Menajerler, bu rakamlara ulaşılması durumunda %10 ila %20 arasında aracılık ücreti alacaklarını de belirtirken, "33 yaşındaki bir futbolcuyu bu rakamlara satmak büyük başarıdır. Siz onu parlattınız, biz de değerinin daha üstünde bir rakama gönderelim" diyerek Beşiktaşlı yöneticilerin aklını çelmeye çalışıyorlar.
BÜYÜK PARA KAZANIRSINIZ
Uzakdoğu'ya futbolcu satan pek çok menajer; Beşiktaş kulübüne Quaresma için satış izni verilmesi durumunda 10-15 milyon euro civarında teklifler getireceklerini iddia ediyor. Menajerler, bu rakamlara ulaşılması durumunda %10 ila %20 arasında aracılık ücreti alacaklarını de belirtirken, "33 yaşındaki bir futbolcuyu bu rakamlara satmak büyük başarıdır. Siz onu parlattınız, biz de değerinin daha üstünde bir rakama gönderelim" diyerek Beşiktaşlı yöneticilerin aklını çelmeye çalışıyorlar.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Quaresma'ya Çin kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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