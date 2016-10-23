 Quaresma'ya Çin kancası – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'ya Çin kancası

    Quaresma'ya Çin kancası

    Çin’e futbolcu götüren menajerler, siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı için yönetimine, “İzin verin, 15 milyon euro’ya satalım” teklifini yaptı

    'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon gösterdiği performansla sadece Avrupa piyasasının değil, uzakdoğunun da ilgisini çekmiş durumda.. Portekiz Milli Takım formasıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan , bu sezon da siyah- beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, 2 asistlik performansla Beşiktaş'ın yıldızı olmaya devam ediyor. Portekizli oyuncunun bu performansı, Çin'le iş yapan menajerlerin gözüne fena halde çarpmış durumda.

    BÜYÜK PARA KAZANIRSINIZ
    Uzakdoğu'ya futbolcu satan pek çok menajer; Beşiktaş kulübüne Quaresma için satış izni verilmesi durumunda 10-15 milyon euro civarında teklifler getireceklerini iddia ediyor. Menajerler, bu rakamlara ulaşılması durumunda %10 ila %20 arasında aracılık ücreti alacaklarını de belirtirken, "33 yaşındaki bir futbolcuyu bu rakamlara satmak büyük başarıdır. Siz onu parlattınız, biz de değerinin daha üstünde bir rakama gönderelim" diyerek Beşiktaşlı yöneticilerin aklını çelmeye çalışıyorlar.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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