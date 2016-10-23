 Maç kazanamadı ilk yarı gol yemedi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Maç kazanamadı ilk yarı gol yemedi

    Maç kazanamadı ilk yarı gol yemedi
    Geride kalan 7 haftada galibiyetle tanışamayan ve 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan , karşısında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalmıştı. Öte yandan Güney ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların ilk yarısında hiç gol yemedi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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