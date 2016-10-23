Maç kazanamadı ilk yarı gol yemedi
Geride kalan 7 haftada galibiyetle tanışamayan ve 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Antalyaspor, Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalmıştı. Öte yandan Güney ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların ilk yarısında hiç gol yemedi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Maç kazanamadı ilk yarı gol yemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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