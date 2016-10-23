Kartal tam gaz
Avrupa’da Charleroi’yı yenen siyah-beyazlılar, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, dün de İstanbul Belediye’yi yıktı, 3’te 3 yaptı.
Potada Beşiktaş Sompo Japan'ın şovu sürüyor... FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Charleroi'ye şans tanımayan siyah-beyazlılar, ligde de İstanbul Belediye'yi 11 sayı farkla geçti. Avrupa ve ligde namağlup yoluna devam eden Kartal, bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Karşılaşmaya iki taraf da karşılıklı sayılarla başladı. Soyunma odasına ise önde giren Beşiktaş oldu: 37-35.
İkinci yarıda hızlı başlarken, Ufuk Sarıca'nın öğrencileri son çeyrekte oyunda üstünlüğünü kurdu ve salondan 84-73 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi de 22 sayıyla Beşiktaş'tan Stimac oldu. Oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Karşıyaka-Trabzon: 74-59, Büyükçekmece-Tofaş: 70- 93, Darüşşafaka-G.Antep: 81-56.
İkinci yarıda hızlı başlarken, Ufuk Sarıca'nın öğrencileri son çeyrekte oyunda üstünlüğünü kurdu ve salondan 84-73 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi de 22 sayıyla Beşiktaş'tan Stimac oldu. Oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Karşıyaka-Trabzon: 74-59, Büyükçekmece-Tofaş: 70- 93, Darüşşafaka-G.Antep: 81-56.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
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Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
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Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Kartal tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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