 Kartal tam gaz – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kartal tam gaz

    Kartal tam gaz

    Avrupa’da Charleroi’yı yenen siyah-beyazlılar, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, dün de İstanbul Belediye’yi yıktı, 3’te 3 yaptı.

    Potada Sompo Japan'ın şovu sürüyor... FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Charleroi'ye şans tanımayan siyah-beyazlılar, ligde de İstanbul Belediye'yi 11 sayı farkla geçti. Avrupa ve ligde namağlup yoluna devam eden Kartal, bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Karşılaşmaya iki taraf da karşılıklı sayılarla başladı. Soyunma odasına ise önde giren Beşiktaş oldu: 37-35.

    İkinci yarıda hızlı başlarken, Ufuk Sarıca'nın öğrencileri son çeyrekte oyunda üstünlüğünü kurdu ve salondan 84-73 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi de 22 sayıyla Beşiktaş'tan Stimac oldu. Oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: -Trabzon: 74-59, Büyükçekmece-Tofaş: 70- 93, Darüşşafaka-G.Antep: 81-56.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.