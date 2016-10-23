Hasret bitti Kartal Arena'da
İtalya’dan 3-2’lik zaferle dönen Kartal, 29 gün aradan sonra Arena’ya konacak Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle Antalya engelini de kayıpsız geçmek istiyor.
Avrupa Kartal'ı siyah-beyazlılar, yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden taraftarlarıyla buluşuyor. Vodafone Arena'daki son lig maçını 24 Eylül'de Galatasaray'la oynayan ve daha sonra iki deplasmana çıkan Beşiktaş, Antalya müsabakasıyla 29 gün sonra evine dönecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde İtalya'dan 3-2'lik Napoli zaferiyle dönen siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
OĞUZHAN BELİRSİZ
Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan ve 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu averajla ikinci basamakta yer alan Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmalara yeni başlayan Oğuzhan'ın görev alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.
OĞUZHAN BELİRSİZ
Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan ve 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu averajla ikinci basamakta yer alan Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmalara yeni başlayan Oğuzhan'ın görev alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Hasret bitti Kartal Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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