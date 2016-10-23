 Hasret bitti Kartal Arena'da – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Hasret bitti Kartal Arena'da

    Hasret bitti Kartal Arena'da

    İtalya’dan 3-2’lik zaferle dönen Kartal, 29 gün aradan sonra Arena’ya konacak , taraftarlarının desteğiyle Antalya engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

    Avrupa Kartal'ı siyah-beyazlılar, yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden taraftarlarıyla buluşuyor. Vodafone Arena'daki son lig maçını 24 Eylül'de 'la oynayan ve daha sonra iki deplasmana çıkan , Antalya müsabakasıyla 29 gün sonra evine dönecek. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde İtalya'dan 3-2'lik zaferiyle dönen siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 8. haftasında 'u ağırlayacak. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

    OĞUZHAN BELİRSİZ
    Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan ve 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu averajla ikinci basamakta yer alan Beşiktaş'ta, 'un durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmalara yeni başlayan Oğuzhan'ın görev alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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