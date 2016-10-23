 Galibiyetlerde 28-4 Beşiktaş – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galibiyetlerde 28-4

    Galibiyetlerde 28-4 Beşiktaş
    ile , Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Ligdeki rekabet 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 kazandığı maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 40 lig maçının 28'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalya kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti. Siyah-beyazlıların attıkları 87 gole karşılık, kırmızıbeyazlılar 34 gol kaydedebildi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galibiyetlerde 28-4 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.