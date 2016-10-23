“Büyük maçları korkaklar değil…”
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Büyük maçları korkak değil, cesaretli hakemler yönetmeli. Geçen sezon da çok çektim hakemlerden. Bugün maçın kaderini hakem etkiledi” dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, "Biz buraya konum itibariyle puanlar için geldik. Maç da gayet iyi gidiyordu. İlk yarı bizim de pozisyonlarımız vardı ve sorun yoktu ancak ta ki hakem arkadaşımız bize karşı hata yapana kadar. Bize göre çok yanlış faulden olan pozisyon yani aynısını biz yapsak Beşiktaşlı oyunculara kesinlikle golü vermeyecek. Büyük maçları korkak değil, cesaretli hakemler yönetmeli. Geçen sezon da çok çektim hakemlerden. Bugün maçın kaderini hakem etkiledi. Benim oyuncumun da suçu yok ancak hakem haksız olsa da oyuncumun atılmaması gerekiyor. Bizim 10 kişi kalmamamız gerekiyordu. Diego'da yüzde yüz hatalı. Beşiktaş takımı ligin en formda takımı. Biz de eksiktik. Eğer büyük maçları kaldıramıyorlarsa bu hakemler yönetmeyecekler. Kendisine bırakıyorum. Eğer bu faulü verir mi vermez mi düşünsün. Ben Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Yeni göreve başladık bir sürü hata ve yanlışlar var. İnşallah bunları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:38
- Villarreal, son dakikada güldü
Toplam 1
Yorum
xx 6 m aldilar. simdi 25 milyondan asagi satmazlar gecen sezon uefada 2. gol krali bitirdi. keske fener bunu alsaydi. lens le kanadi ucururdular
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 25
Yorum
isminiz Bjk
- Alpay Özalan takımını sahadan çekti
Toplam 5
Yorum
sandor 1- O pozisyonda sanki Göztepeli oyuncu rakibe deymiyor ( Eskişehirin kazandığı penaltı ,penaltı değil verilmeyen bir penaltısı var )2.Alpay takımı o pozisyondan sonra çekmiyor , kornerden gol olunca çekiyor. 3 .Sanırım niyeti maça geri dönmekti fakat hakemler oyunu bozdu. Şimdi hükmen mağlup olacak.
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