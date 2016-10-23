 “Büyük maçları korkaklar değil…” – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    “Büyük maçları korkaklar değil…”

    “Büyük maçları korkaklar değil…”

    Teknik Direktörü , “Büyük maçları korkak değil, cesaretli hakemler yönetmeli. Geçen sezon da çok çektim hakemlerden. Bugün maçın kaderini hakem etkiledi” dedi.

    'un deplasmanda 'a 3-0'lık skorla mağlup olduğu maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın Teknik Direktörü müsabakayı değerlendirdi.

    Deneyimli çalıştırıcı, "Biz buraya konum itibariyle puanlar için geldik. Maç da gayet iyi gidiyordu. İlk yarı bizim de pozisyonlarımız vardı ve sorun yoktu ancak ta ki hakem arkadaşımız bize karşı hata yapana kadar. Bize göre çok yanlış faulden olan pozisyon yani aynısını biz yapsak Beşiktaşlı oyunculara kesinlikle golü vermeyecek. Büyük maçları korkak değil, cesaretli hakemler yönetmeli. Geçen sezon da çok çektim hakemlerden. Bugün maçın kaderini hakem etkiledi. Benim oyuncumun da suçu yok ancak hakem haksız olsa da oyuncumun atılmaması gerekiyor. Bizim 10 kişi kalmamamız gerekiyordu. Diego'da yüzde yüz hatalı. Beşiktaş takımı ligin en formda takımı. Biz de eksiktik. Eğer büyük maçları kaldıramıyorlarsa bu hakemler yönetmeyecekler. Kendisine bırakıyorum. Eğer bu faulü verir mi vermez mi düşünsün. Ben Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Yeni göreve başladık bir sürü hata ve yanlışlar var. İnşallah bunları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
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