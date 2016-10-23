 Beşiktaşlı taraftarların Eto'o sevgisi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Beşiktaşlı taraftarların sevgisi

    Beşiktaşlı taraftarların Eto'o sevgisi

    Beşiktaşlı taraftarlar, 'un Kamerunlu futbolcusu Samuel 'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

    Taraftarlar, sezon başında adı sık sık ile anılan tecrübeli oyuncuyu tribünlere davet ederek alkışladı. tribünlere yönelerek aynı şekilde siyah-beyazlılara karşılık verdi. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca geçmiş sezonlarda takımlarında forma giyen Ramon Motta'ya da destek verdi.

    Antalyasporlu taraftarlar ise geçen sezon takımlarından kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nu aynı şekilde tribünlere davet etti.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:33
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