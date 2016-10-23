Beşiktaşlı taraftarların Eto'o sevgisi
Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'ya da sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, sezon başında adı sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncuyu tribünlere davet ederek alkışladı. Eto'o tribünlere yönelerek aynı şekilde siyah-beyazlılara karşılık verdi. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca geçmiş sezonlarda takımlarında forma giyen Ramon Motta'ya da destek verdi.
Antalyasporlu taraftarlar ise geçen sezon takımlarından kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nu aynı şekilde tribünlere davet etti.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:33
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
haci 35 bu hareket faul deyilde ne yazik böylemi sapiyon olacak bjk
- Osmanlı'ya Paşa çelmesi
Toplam 1
Yorum
Osmanlı'ya Paşa çelmesi. hakem çelmesi olmasın. geçen yıl rıza hoca kasımpaşanın 19 puanını hakemler çaldı dedi kasımpaşanın puanına 19 ekleyin ayrıca kayseri maçında Akhisar aleyhine 2 tane penaltı verdiler ceza alanı dışından. bu yıl osmanlı büyükler için tehlikeli ya aleyhine penaltı ver 3 sarı göster 21 faul ver. rakibi mutlaka az faul yapmış 9u geçmemiştir. sarı ise 1
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
Ozi Her hafta bir vukuatı var BJK nin.. Tosiç'in tabanını görmezlikten gelmeye gerek yok.Afiyet olsun..
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