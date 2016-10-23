Beşiktaşlı taraftarların Eto'o sevgisi

Taraftarlar, sezon başında adı sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncuyu tribünlere davet ederek alkışladı. Eto'o tribünlere yönelerek aynı şekilde siyah-beyazlılara karşılık verdi. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca geçmiş sezonlarda takımlarında forma giyen Ramon Motta'ya da destek verdi.

Antalyasporlu taraftarlar ise geçen sezon takımlarından kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nu aynı şekilde tribünlere davet etti.