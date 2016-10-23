Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?

Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş - Antalyaspor maçının tartışmalı pozisyonunu A Spor'daki takım oyunu programında yorumladı. Beşiktaş'ın golünden önce Tosic'in yaptığı tartışılan müdahale hakkında Toroğlu şu ifadeleri kullandı:



"SAKATLANMA PAHASINA GİRİYOR"

Hakemin yerine bakalım önce. Hakem pozisyonu görüyor. Top hücum eden oyuncuda. Faulü yapacak olan Tosic geliyor. Tosic sol ayağını kapatıyor. Orada en ufak teklike yok. Sağ ayağını ise göstererek gelmiyor. Rakibe girse Tosic sakatlanır. Sakatlanma pahasına giriyor. Yaptığı her türlü hareket topa. Kramponun tabanını göstermiyor. İyi niyetli. Bunu yaparken öyle bir yapıyor ki; eli havada, ayaklar nizami. Baldıra vurma niyeti yok. Tamamen topla oynama niyeti var.

Vurduktan sonra top açılıyor. Düşerken sol ayağın bir kontakt noktası var. Ama hiç fark etmez. Pozisyonun faullen uzaktan yakından alakası yok.



