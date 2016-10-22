Yalnız değilsin Efe!
Babasıyla maça gittikten sonra dönüşte annesinin vefat ettiğini öğrenen minik Efe Karataş, yarın takımla seremoniye çıkacak
ACISINI HAFİFLETİN
Bir arkadaşı vasıtasıyla BJK TV'ye ulaşan Arif Karataş, yetkilileri şu mektubu iletti: "Eşim; 'Her baba, oğlu birlikte maç izlemeli' dediği için tribündeydik ama maçta olduğumuz için oğlum, annesinin son nefesinde yanında olamadı. Onun yokluğunu çok hissediyor, üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaş'ın herhangi bir maçında, Beşiktaşlı oyuncularla sahaya çıkması ona moral verecek, acılarını hafifletecektir. Oğlumun ilacı da Beşiktaş!.."
YARIN SAHADA OLACAK
Beşiktaş TV Genel Müdürü'nden başlayarak tüm çalışanları derinden etkileyen bu talep için herkes seferber oldu ve minik Efe'nin ve babası Arif Karataş'ın isteği kabul edildi. Minik Efe yarın üzerinde Beşiktaş forması ile onbinlerce taraftarın huzurunda takımla birlikte sahaya çıkacak. Beşiktaş tribünleri, minik Efe'ye yarın akşam, "Yalnız değilsin Efe, her zaman seninleyiz" mesajı verecek.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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