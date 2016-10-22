 Yalnız değilsin Efe! – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yalnız değilsin Efe!

    Yalnız değilsin Efe!

    Babasıyla maça gittikten sonra dönüşte annesinin vefat ettiğini öğrenen minik Efe Karataş, yarın takımla seremoniye çıkacak

    Koyu taraftarı olan Karataş ailesi, geçtiğimiz ay büyük bir acıyla sarsıldı... "Her evlat, babasıyla stada gidip maç izlemeli" diyen bir anne olan Çiğdem Karataş, o gün eşi Arif ve oğlu Efe'yi, Karabük maçına yolladı. Baba-oğul galibiyetin sevinciyle dönerken; evde ise mutlu bir kucaklaşma değil, hüzün ve acılı bir karşılama vardı. Baba Arif ve oğlu Efe, evde Çiğdem hanımı vefat etmiş olarak buldu. Eşinin son nefesinde yanında olmayan Arif Karataş, oğlunun anne acısını biraz bile olsa hafifletmek için acıların düğümlendiği yer olan Vodafone Arena'yı seçti.

    ACISINI HAFİFLETİN
    Bir arkadaşı vasıtasıyla BJK TV'ye ulaşan Arif Karataş, yetkilileri şu mektubu iletti: "Eşim; 'Her baba, oğlu birlikte maç izlemeli' dediği için tribündeydik ama maçta olduğumuz için oğlum, annesinin son nefesinde yanında olamadı. Onun yokluğunu çok hissediyor, üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaş'ın herhangi bir maçında, Beşiktaşlı oyuncularla sahaya çıkması ona moral verecek, acılarını hafifletecektir. Oğlumun ilacı da Beşiktaş!.."

    YARIN SAHADA OLACAK
    Beşiktaş TV Genel Müdürü'nden başlayarak tüm çalışanları derinden etkileyen bu talep için herkes seferber oldu ve minik Efe'nin ve babası Arif Karataş'ın isteği kabul edildi. Minik Efe yarın üzerinde Beşiktaş forması ile onbinlerce taraftarın huzurunda takımla birlikte sahaya çıkacak. Beşiktaş tribünleri, minik Efe'ye yarın akşam, "Yalnız değilsin Efe, her zaman seninleyiz" mesajı verecek.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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