 Oğuzhan’dan iyi haber – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Oğuzhan’dan iyi haber

    Oğuzhan’dan iyi haber
    'a Oğuzhan Özyakup'tan iyi haber geldi. Ayak bileğinde ödem olduğu açıklanan ve bu sezon sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan Oğuzhan, maçında riske edilmemişti. Genç yıldızın Antalya maçında 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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