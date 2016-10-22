Kıvılcımı çaktı

“Aboubakar’ın patlama yapabilmesi için bir kıvılcım lazımdı. O kıvılcım Napoli’de çaktı”

Metin Albayrak, sert eleştirilere maruz kalan Aboubakar'ın beklenen patlamayı yaptığını söyledi. Her futbolcunun zaman zaman kötü dönemleri olabileceğini belirten başarılı yönetici, "Gomez de geçen sezon aynı süreçten geçti ancak o daha erken açıldı. Hepimizin beklentisi yüksek. Takım da Aboubakar'a katkı sağlamaya çalışıyor. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Patlama yapması için bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. O kıvılcımın çaktığını düşünüyorum" dedi. Aboubakar'ın uyum sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü söyleyen Albayrak şöyle devam etti: "Aboubakar çok önemli bir isim. Bazen adaptasyon süreci beklenmedik şekilde uzayabiliyor. Yeni bir ülkeye, yeni bir düzene alışmak kolay değil. Bir süre önce kendisiyle yaptığım görüşmede bana "Daha yeni iyi uyumaya başladım" demişti. Eşi henüz geçen hafta İstanbul'a yerleşebildi. Saha dışı etkenler de bu sürecin uzamasında etkili oldu."