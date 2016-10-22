 ‘Kartal’ uçuşa başladı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Kartal’ uçuşa başladı

    ‘Kartal’ uçuşa başladı
    Anadolu Jet'in renklerine boyadığı ve 'ye uçtuğu özel uçağı, yurt içi seferlerinde ilk kez Ordu-Giresun uçuşlarında kullanıldı. Yolcular, özel uçakla gitmenin keyfini yaşarken, uçaktaki Beşiktaşlılar hatıra fotoğrafı çektirip paylaşımlarda bulundu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kartal’ uçuşa başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle