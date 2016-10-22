 İtalya’da küpelere bile el koydular!.. – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    İtalya’da küpelere bile el koydular!..

    İtalya’da küpelere bile el koydular!..
    italyan yetkililerin, maçını izlemeye giden Beşiktaşlı taraftarlara büyük sıkıntı çıkardıklarını belirten yönetici Albayrak, "Tüm girişimlerimize rağmen taraftarlarımıza büyük eziyet çektirdi. Kadın taraftarlarımızın küpelerine kadar el koydular. Bunları unutmadık" dedi. Albayrak şöyle devam etti: "Yönetim kurulu toplantısında İtalyanların bu davranışlarını masaya yatıracağız ve bize düşeni yapacağız. , saygı ve ırkçılığa hayır diyor ama bu söylemleri saha içinde kalıyor. Saha dışında tam aksi tutumlar görüyoruz."
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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