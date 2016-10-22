 İşte Caner’in dövmesi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    İşte Caner’in dövmesi

    İşte Caner’in dövmesi
    'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, yeni bir dövme yaptırdı. Caner Erkin koluna, sevgilisi olan oyuncu Şükran Ovalı'nın dövmesini yaptırdı. Siyah beyazlı oyuncu, dövmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni alırken birçok yorum olumlu yapıldı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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