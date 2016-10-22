 Güneş'ten rehavet uyarısı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Güneş'ten rehavet uyarısı

    Güneş'ten rehavet uyarısı
    Teknik Direktörü Şenol Güneş, Napoli zaferi sonrası ilk idmanda bazı futbolcularını fazla "rahatlamış" görünce tatlı-sert uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca "Hayırdır beyler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldunuz" dedikten sonra "Zafer sarhoşu olmayın. Artık sadece Antalya maçını düşünmenizi istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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