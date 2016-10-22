 Geç turu, kap primi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Geç turu, kap primi

    Geç turu, kap primi

    Başkan Orman dönüşü futbolcularını “Geçin turları, alın priminizi” diye motive etti

    karşısında kazanılan zafer sonrasında Başkanı Fikret Orman, İstanbul'a dönüş yolunda müjdeyi verdi... Esprilerin havaya uçuştuğu dönüş yolunda Orman, "Şimdi bekliyorsunuz ki, başkan bize prim verecek, çok beklersiniz" ifadesini kullandı. Futbolcular bu sözlerle büyük şaşkınlık yaşarken, Başkan'ın ardından sarf ettiği, "Size daha iyi bir önerim var. UEFA'nın geçilen her tur için kulüplere verdiği prim var. Geçin turları, alın priminizi. Daha ne diyeyim" sözleri herkesi rahatlattı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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