 Boyut atlarız – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Boyut atlarız

    Boyut atlarız

    Beşiktaşlı yönetici, “Tuğla üstüne tuğla koyarak bugünlere geldik Bu sene de şampiyon olursak, farklı boyuta geçeriz” diye konuştu

    Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli galibiyeti, camiasında umutları daha da artırdı. deplasmanına galibiyete inanarak gittiklerini dile getiren Metin Albayrak, göreve başladıklarından beri tuğla üstüne tuğla koyarak bugünlere geldiklerini belirterek, "Beşiktaş hep üstüne koyarak, iyi oynayarak başarı elde etti. Bu sene üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. Avrupa'da da final oynamak gibi hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için Avrupa'daki büyük takımlarla eşdeğer mücadele etmek lazım. O yolda ilerliyoruz" yorumunu yaptı.

    ÇITAMIZI YÜKSELTTİK
    Çıtayı iyice yukarı taşıdıklarını belirten Albayrak şöyle devam etti: "Avrupa'da adından söz ettiren bir takım olma hedefimizde adım adım ilerliyoruz. Geçen sene kazandığımız şampiyonluk çok önemliydi. Ayrıca stadımız yokken elde ettiğimiz şampiyonluk anlamlıydı. Henüz konuşmak için erken ama bu seneki şampiyonlukla önümüzü iyice açarız. Hedefimiz bu sene de şampiyonluğu kazanmak. Buna inanmak çok önemli. Taraftarlarımız da futbolcularımız da yönetimimiz de buna inanıyor. Bu seneki şampiyonluk Beşiktaş'ı farklı bir boyuta taşıyacak."
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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