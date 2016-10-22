Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlıların, ilk bölümde pas ve duran top ve kanat organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Antrenmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:22
- Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı
Toplam 7
Yorum
duayen helal olsun ermana iyi görmüş evet 7 cm ofsayt değilmiş görüntü yanıltıyor gerçekten
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 11
Yorum
hüseyin gs taraftarıyım.ts haketti aldı.gol ofsayt degil.acın bakın tvden.ıkı stoperlerı cok ıyı mac cıkarttı.poldi ve erene ceza sahasında neredeyse pozısyon yaratmadılar.hakem fazladan 1 dakıka uzattı.ortasahada top hala bekletti.,bitirmedi.sansızlıkta eklenınce macı alamadık.bu sezon sampıyon olacagımıza canı gonulden ınanıyorum.
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 11
Yorum
lazepe futbol mu? katletmekmi. bırakın bu işleride top oynayın.
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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