Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlıların, ilk bölümde pas ve duran top ve kanat organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Antrenmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.