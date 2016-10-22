 Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı antrenmanla tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlıların, ilk bölümde pas ve duran top ve kanat organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Antrenmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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