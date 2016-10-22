 Benfica'da Jonas şoku – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    'da Jonas şoku

    Benfica'da Jonas şoku

    ’nın Brezilyalı golcüsü Jonas, ile oynanacak rövanş karşılaşmadan forma giyemeyecek.

    Portekiz'in Record gazetesinde yer alan habere göre yıldız oyuncunun sağ ayağındaki sakatlık bir türlü iyileşmiyor. Ağustos ayı sonunda oynanan lig maçında sakatlanan Jonas'ın tedavisinin halen sürdüğü ve tam olarak iyileşmesinin 2017'yi bulabileceği belirtiliyor.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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