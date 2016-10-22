Benfica'da Jonas şoku

Portekiz'in Record gazetesinde yer alan habere göre yıldız oyuncunun sağ ayağındaki sakatlık bir türlü iyileşmiyor. Ağustos ayı sonunda oynanan lig maçında sakatlanan Jonas'ın tedavisinin halen sürdüğü ve tam olarak iyileşmesinin 2017'yi bulabileceği belirtiliyor.



