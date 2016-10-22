 Antalya için rotasyon – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Antalya için rotasyon

    Antalya için rotasyon
    Şenol Güneş, Antalya maçında rotasyona gidiyor. Güneş, deplasmanında oynattığı Beck, Necip, Adriano, Quaresma ve Aboubakar'ı kulübeye çekerek; Antalya maçında Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Cenk Tosun ve Ömer ile sahada çıkmayı hedefliyor.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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