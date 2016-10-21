Kartal, Antalya'yı çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma koşuları ve açma germe çalışmasıyla başladığı bildirildi. Kondisyon, koordinasyon, dar alanda kontrol pas ve duran top çalışmasıyla devam eden idmanın, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:05
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