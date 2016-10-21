 Kartal, Antalya'yı çalıştı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Kartal, Antalya'yı çalıştı

    Kartal, Antalya'yı çalıştı

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma koşuları ve açma germe çalışmasıyla başladığı bildirildi. Kondisyon, koordinasyon, dar alanda kontrol pas ve duran top çalışmasıyla devam eden idmanın, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

    , yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:05
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