İtalyanlara misilleme!
Beşiktaş yönetimi, Napoli'de iki gün boyunca gerek siyah-beyazlı taraftarlara, gerekse basın mensuplarına eziyet çektiren İtalyanlara misilleme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların bu tutumlarından dolayı Napoli'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanırken; 1 Kasım'daki maç için İstanbul'a gelecek olan Napoli taraftarları Sultanahmet'te toplanacak. Buradan önce Eminönü'ne, sonra feribotla Harem'e, Harem'den de Beşiktaş'a götürülecekler.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
İtalyanlara misilleme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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