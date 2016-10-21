 İtalyanlara misilleme! – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    İtalyanlara misilleme!

    İtalyanlara misilleme!
    yönetimi, 'de iki gün boyunca gerek siyah-beyazlı taraftarlara, gerekse basın mensuplarına eziyet çektiren İtalyanlara misilleme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların bu tutumlarından dolayı Napoli'yi 'ya şikayet etmeye hazırlanırken; 1 Kasım'daki maç için İstanbul'a gelecek olan Napoli taraftarları Sultanahmet'te toplanacak. Buradan önce Eminönü'ne, sonra feribotla Harem'e, Harem'den de Beşiktaş'a götürülecekler.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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