Benfica'da Jonas şoku
Benfica’nın Brezilyalı golcüsü Jonas, Beşiktaş ile oynanacak rövanş karşılaşmadan forma giyemeyecek.
Portekiz'in Record gazetesinde yer alan habere göre yıldız oyuncunun sağ ayağındaki sakatlık bir türlü iyileşmiyor. Ağustos ayı sonunda oynanan lig maçında sakatlanan Jonas'ın tedavisinin halen sürdüğü ve tam olarak iyileşmesinin 2017'yi bulabileceği belirtiliyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:31
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