Yer gök inledi
Siyah-beyazlılar, takımlarını Avrupa’nın en zor deplasmanlarından biri sayılan Napoli’de yalnız kalmadı. Taraftarlar o meşhur tezahürattaki gibi futbolcuların “gücüne güç kattı”
Kartal neredeyse, büyük taraftarı da orada... Beşiktaşlılar, Napoli maçı için İtalya'ya aktı. Siyah-beyazlılar, İtalyan polisinin bin bir zorluk çıkarmasına rağmen maçtan yarım saat önce kendilerine ayrılan 2 bin 500 kişilik bölümü tıklım tıklım doldurdu. Karşılaşma önü şovlarıyla Napoli taraftarını kendilerine hayran bırakan Beşiktaşlılar, ilk düdük çalınınca stadı inletti.
Siyah-beyazlılar ; maç başlar başlamaz, Napoli'nin ünlü stadı San Paolo'yu susturmayı başardı. Tıpkı meşhur tezahürattaki gibi tribünden müthiş destekleriyle futbolcuların "gücüne güç katan" Beşiktaş taraftarı art arta gelen gollerle daha da coştu. Sahadaki oyuncular da tribünden yükselen "Beşiktaş" ve "Türkiye" sesleriyle çok daha dirençli kaldılar. Napoli taraftarı ise yüksek bilet fiyatları nedeniyle karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Mücadeleyi 30 bin taraftar takip ederken 2 bin 500 Beşiktaşlı tezahüratlarıyla geceye damga vurdu. Maç sonu büyük eğlence vardı.
Siyah-beyazlılar ; maç başlar başlamaz, Napoli'nin ünlü stadı San Paolo'yu susturmayı başardı. Tıpkı meşhur tezahürattaki gibi tribünden müthiş destekleriyle futbolcuların "gücüne güç katan" Beşiktaş taraftarı art arta gelen gollerle daha da coştu. Sahadaki oyuncular da tribünden yükselen "Beşiktaş" ve "Türkiye" sesleriyle çok daha dirençli kaldılar. Napoli taraftarı ise yüksek bilet fiyatları nedeniyle karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Mücadeleyi 30 bin taraftar takip ederken 2 bin 500 Beşiktaşlı tezahüratlarıyla geceye damga vurdu. Maç sonu büyük eğlence vardı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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