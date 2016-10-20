 Yer gök inledi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yer gök inledi

    Yer gök inledi

    Siyah-beyazlılar, takımlarını Avrupa’nın en zor deplasmanlarından biri sayılan ’de yalnız kalmadı. Taraftarlar o meşhur tezahürattaki gibi futbolcuların “gücüne güç kattı”

    Kartal neredeyse, büyük taraftarı da orada... Beşiktaşlılar, maçı için İtalya'ya aktı. Siyah-beyazlılar, İtalyan polisinin bin bir zorluk çıkarmasına rağmen maçtan yarım saat önce kendilerine ayrılan 2 bin 500 kişilik bölümü tıklım tıklım doldurdu. Karşılaşma önü şovlarıyla Napoli taraftarını kendilerine hayran bırakan Beşiktaşlılar, ilk düdük çalınınca stadı inletti.

    Siyah-beyazlılar ; maç başlar başlamaz, Napoli'nin ünlü stadı San Paolo'yu susturmayı başardı. Tıpkı meşhur tezahürattaki gibi tribünden müthiş destekleriyle futbolcuların "gücüne güç katan" taraftarı art arta gelen gollerle daha da coştu. Sahadaki oyuncular da tribünden yükselen "Beşiktaş" ve "Türkiye" sesleriyle çok daha dirençli kaldılar. Napoli taraftarı ise yüksek bilet fiyatları nedeniyle karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Mücadeleyi 30 bin taraftar takip ederken 2 bin 500 Beşiktaşlı tezahüratlarıyla geceye damga vurdu. Maç sonu büyük eğlence vardı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yer gök inledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.