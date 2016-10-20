 Yavru Kartal elinden kaçırdı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Yavru Kartal elinden kaçırdı

    Yavru Kartal elinden kaçırdı
    Gençlik Ligi'nde Beşiktaş, 'ye deplasmanda konuk oldu. Siyah-beyazlılar üstün oynadığı, iki kere öne geçtiği mücadelede İtalyan rakibine yakalandı. Karşılaşma 2-2'lik sonuçla noktalandı. Kartal önce Alpay'la 1-0 üstünlüğü yakaladı, Russo cevap verdi: 1-1. Muhammed'le bir kez daha öne geçtik: 2-1. Liguori 2-2 yaptı. 3 maçta 3 beraberlik alan Yavru Kartal 3. sırada.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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