Yavru Kartal elinden kaçırdı
UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş, Napoli'ye deplasmanda konuk oldu. Siyah-beyazlılar üstün oynadığı, iki kere öne geçtiği mücadelede İtalyan rakibine yakalandı. Karşılaşma 2-2'lik sonuçla noktalandı. Kartal önce Alpay'la 1-0 üstünlüğü yakaladı, Russo cevap verdi: 1-1. Muhammed'le bir kez daha öne geçtik: 2-1. Liguori 2-2 yaptı. 3 maçta 3 beraberlik alan Yavru Kartal 3. sırada.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Yavru Kartal elinden kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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