 Tolgay Arslan korkuttu – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tolgay Arslan korkuttu

    Tolgay Arslan korkuttu
    'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, maçını tamamlayamadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği Tolgay, 73'üncü dakikada rakibinin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Genç oyuncu yerden kalkmakta zorlanınca, yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgay Arslan korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.