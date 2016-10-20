 Quaresma, Fabri'yi ters köşeye yatırdı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    , 'yi ters köşeye yatırdı

    Quaresma, Fabri'yi ters köşeye yatırdı

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda 'yi 3-2 mağlup etti.

    Kara Kartallar, tarihi bir galibiyete imza atarken kalesinde ise iki penaltı gördü. Siyah beyazlı kaleci , 50. dakikadaki ilk penaltı vuruşunda Insigne'ye gol izni vermezken Gabbiadini'nin 69. dakikada penaltısını ise kurtaramadı.

    Ancak İspanyol file bekçinin ikinci penaltı vuruşunda takım arkadaşı Ricardo 'yı dinlediği görüldü.

    Penaltı vuruşu esnasında ceza sahası yayı gerisinde Portekizli oyuncu, Fabri'ye Gabbiadini'nin vuracağı köşeyi gösterirken Fabri de o köşeyi tercih etti ancak Gabbiadini, topu ters köşeye göndererek golü kaydetti.

    İşte o anlar:




    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:10
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