Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup etti.
Kara Kartallar, tarihi bir galibiyete imza atarken kalesinde ise iki penaltı gördü. Siyah beyazlı kaleci Fabri, 50. dakikadaki ilk penaltı vuruşunda Insigne'ye gol izni vermezken Gabbiadini'nin 69. dakikada penaltısını ise kurtaramadı.
Ancak İspanyol file bekçinin ikinci penaltı vuruşunda takım arkadaşı Ricardo Quaresma'yı dinlediği görüldü.
Penaltı vuruşu esnasında ceza sahası yayı gerisinde Portekizli oyuncu, Fabri'ye Gabbiadini'nin vuracağı köşeyi gösterirken Fabri de o köşeyi tercih etti ancak Gabbiadini, topu ters köşeye göndererek golü kaydetti.
İşte o anlar:
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:10
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 21
Yorum
vasat galata besiktasin basarisini kiskanmis,korkuyo besiktastan,cunku besiktasin sampiyon olacagini biliyor,2 ay sonra paketlerler devsirme td senii:))
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 21
Yorum
adasd1907 haksız "penaltılar verildi beşiktaşın golüde ofsayttı" desin kardeşim.
- Şimdi tam vakti
Toplam 5
Yorum
denemetahtasi fenere gelmis en iyi gecmise sahip forvet. ne yazik ki. aciga alinmis spor arabasindan farki yok cilala cilala anca bakarsin. yola cikinca ya eksozun duser ya motorundan yanan yag kokusunu izlersin. Kiyamaz geri park eder anca bakarsin. Müze acilen Devren SATILMALI !!!
Quaresma, Fabri'yi ters köşeye yatırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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