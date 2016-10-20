Quaresma, Fabri'yi ters köşeye yatırdı

Kara Kartallar, tarihi bir galibiyete imza atarken kalesinde ise iki penaltı gördü. Siyah beyazlı kaleci Fabri, 50. dakikadaki ilk penaltı vuruşunda Insigne'ye gol izni vermezken Gabbiadini'nin 69. dakikada penaltısını ise kurtaramadı.

Ancak İspanyol file bekçinin ikinci penaltı vuruşunda takım arkadaşı Ricardo Quaresma'yı dinlediği görüldü.

Penaltı vuruşu esnasında ceza sahası yayı gerisinde Portekizli oyuncu, Fabri'ye Gabbiadini'nin vuracağı köşeyi gösterirken Fabri de o köşeyi tercih etti ancak Gabbiadini, topu ters köşeye göndererek golü kaydetti.

İşte o anlar:









