Quaresma 50. maçında yıldızlaştı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Napoli karşısında forma giyerek, kariyerinde 50. kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Portekizli yıldız bu anlamlı gecede iki asistlik katkı yaptı.
Futbol hayatına ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan ve Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, El Ehli ile Beşiktaş'ta görev alan Quaresma, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şu ana dek 49 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Barcelona ve Chelsea ile bu kupada hiç görev almazken, Porto formasıyla 39 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.
Quaresma Beşiktaş'ın Napoli zaferinde 2 asistle gizli kahramanlardan oldu. İlk golde Adriano'ya yerden güzel bir servis yapan Portekizli yıldız, 86'da duran topta Aboubakar'a adrese teslim bir orta gönderdi.
Quaresma Beşiktaş'ın Napoli zaferinde 2 asistle gizli kahramanlardan oldu. İlk golde Adriano'ya yerden güzel bir servis yapan Portekizli yıldız, 86'da duran topta Aboubakar'a adrese teslim bir orta gönderdi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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