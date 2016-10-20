 Q7’den 50. maçta 2 asist – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Q7’den 50. maçta 2 asist

    Q7’den 50. maçta 2 asist
    Ricardo Quaresma, karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. karşılaşmasına çıktı. Portekizli futbolcu, özel gecesini Adriano ve Aboubakar'a yaptığı 2 asistle taçlandırdı. ile 39, İnter'de 8 kez Devler Ligi'nde görev yapan Q7, 'ta bu sezon ve Dinamo Kiev maçlarında forma giymişti.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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