 Nouma'dan üçlü – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Nouma'dan üçlü

    Nouma'dan üçlü
    'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma, sokaklarında taraftarın 'selfie' isteklerini kırmadı. Nouma, San Paola Stadı'nda da taraftarın üçlü isteğini yerine getirdi. Sahaya giren efsanevi isim siyah-beyazlı tribünlerin önüne gidip üçlü çektirdi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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