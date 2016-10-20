Napoli'de kara gece

Ülkedeki spor basınının önde gelen spor gazeteleri, Beşiktaş 'ın galibiyetiyle ilgili haberlerinde genel olarak " Napoli 'de kabus" başlığında birleşti.Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport'un sürmanşetinde "Napoli'de Türk işi" başlığını kullandığı maç haberinin alt başlığında da "Beşiktaş'a fazla hediye ve kendi evinde ilk mağlubiyet" ifadesiyle maçın 3-2 bittiğini belirtilerek, Jorginho, Reina ve Insigne'nin hataları, Gabbiadini'nin yedekten oyuna girip gol atmasının da yeterli olmadığı kaydedildi.





Maçla ilgili iç sayfadaki haberlerde de "Napoli her şeyi çöpe attı" denilirken, "Çok kötü savunma ve bir de değerlendirilemeyen penaltı. Beşiktaş 3 puana teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport, Napoli'nin geçtiği zor döneme dikkati çekerek, "Napoli için zor bir dönem: Sarri tarih yazıyor; Şampiyonlar Ligi'nde San Paolo'da yenilmemişti. İşte şimdi kriz başladı." diye yazdı.

İtalyan gazetesi, Beşiktaş'ın Napoli'yi bu krize soktuğunu, mavi-beyazlı takım için son haftalarda alınan üst üste 3. yenilginin takımda bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesi olduğunu belirtti. Gazete, Napoli'nin bu mağlubiyetle grupta tur atlamayı riskli hale getirdiğini aktardı.

Gazete, Napoli'nin maç genelinde oyun kurmada başarılı olduğunu ancak, top rakipteyken acı çektiğini ve defanstaki yüzeyselliğin Avrupa kupalarında affedilmediğini, Beşiktaş'ın da bunu gösterdiğini kaydetti.

Maç haberinde Napoli'nin 17 şut çekip, 17 korner attığını buna karşılık Beşiktaş'ın ise sadece 3 şut çekip, 3 gol bulduğu ifade edildi.

Gazete, Rus hakem Sergey Karasev'e de 5 notunu verdi. Rus hakemin Napoli'ye verdiği ikinci penaltı için "nezaketen bir hediye" ifadesini kullanırken, Aboubakar'ın son anlarda attığı golde ofsayt olduğunu bunu vermeyerek, Türklere bir hediye verdiğini yazdı. Gazete, Manolo Gabbiadini'nin attığı golün iptal edilmesinin ikna edici bir karar olmadığını da savundu.

Corriere dello Sport

İtalya'nın bir diğer önemli spor gazetesi Corriere dello Sport da "Napoli'de kabus" diye maç haberini sürmanşetten verirken, Lorenzo Insigne'nin penaltıyı kaçırdığı, oyunu belirleyen golün ofsayttan geldiğini savundu.





Gazete, "Defansta hata yapan Napoli'yi Türkler vurdu. Mertens ve Gabbiadini gol atan isimler oldu ama yeterli değil" yorumunu yaptı.

İtalyan spor gazetesi iç sayfalarda ise "Napoli'de kara gece. Aboubakar'ın ofasayttan attığı golle Beşiktaş, galibiyete imza attı" ifadelerine yer verdi.

Maçın en iyi oyuncusu olarak 8 puan veren gazete, uzun süren durgunluk döneminin ardından Kamerunlu golcünün herkesi şaşkınlığa uğrattığı değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakanın Rus hakemi için 6 puan veren Corriere dello Sport, penaltılar üzerindeki kararının doğru olduğunu ama Aboubakar'ın attığı golde ofsayt olduğunu görmediğini ve golü verdiğini yazdı.

Corriere dello Sport, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'ye ayrı parantez açarken, "Fabri, mucizeler fabrikası: Mertens'in 2 pozisyonu ve 1 penaltı kurtardı, gecenin kahramanı. Takım arkadaşlarının onu kucaklamaları ve elini öpmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer spor gazetesi Tuttosport da "Napoli'de kabus" başlığıyla maç haberini duyurdu.



