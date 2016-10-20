 Kemere yasak – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Kemere yasak

    Kemere yasak

    emniyeti siyah-beyazlı taraftarlara adeta işkence çektirdi. Maç girişinde seyircilerimizin kemerleri toplandı.

    Avrupa'nın en belalı şehirlerinden bir olan, mafyanın hala kol gezdiği 'de taraftarına adeta işkençe çektirildi. Bir gece önce şehre ulaşan siyah-beyazlılara büyük gruplar halinde bıçaklarla saldıran Napoli'liler yetmezmiş gibi maç günü de İtalyan polisi tuhaf bir uygulamaya girişti. Polis, Beşiktaş taraftarlarının kemerlerini aldı!
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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