Kemere yasak
Napoli emniyeti siyah-beyazlı taraftarlara adeta işkence çektirdi. Maç girişinde seyircilerimizin kemerleri toplandı.
Avrupa'nın en belalı şehirlerinden bir olan, mafyanın hala kol gezdiği Napoli'de Beşiktaş taraftarına adeta işkençe çektirildi. Bir gece önce şehre ulaşan siyah-beyazlılara büyük gruplar halinde bıçaklarla saldıran Napoli'liler yetmezmiş gibi maç günü de İtalyan polisi tuhaf bir uygulamaya girişti. Polis, Beşiktaş taraftarlarının kemerlerini aldı!
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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