 Kartal gol gol gol – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kartal gol gol gol

    Kartal gol gol gol

    Gol perdesini Adriano açtı, Mertens skora denge getirdi. Aboubakar Kartal’ı öne geçirdi Gabbiadini penaltıdan eşitliği sağladı. Son sözü ise gecenin yıldızı Aboubakar söyledi!

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında , 'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarih yazdı. Gol perdesini açan isim olan Adriano Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Ani gelişen Napoli'den Mertens, skoru 1-1'e getirdi. Dakikalar 38'i gösterdiğinde suskun forvet Aboubakar sahneye çıktı ve temsilcimizi ikinci kez göne geçirdi: 2-1.

    İlk yarı bu skorla kapanırken, hatalı kararlarıyla büyük tepki toplayan hakem Sergei Karasev'in verdiği penaltıyı İnsigne kullandı ama Fabrico gole izin vermedi. Hakem Karasev 69'da bir kez daha penaltı noktasını gösterdi, bu kez Gabbiadini topu filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu. Herkes maç böyle bitecek derken Aboubakar, "Ben bitti demeden bitmez" dedi ve 86'da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü filelere göndererek; Kartal'ı uçurdu, Napoli'ye Çizme'yi ters giydirdi. Beşiktaş, bu galibiyetle gruptaki puanını 5'e çıkarırken, Napoli 6 puanda kaldı.

    FABRİ ORTAYA ÜÇLÜ ÇEKTİR KARTAL'A
    Napoli karşısında kalesinde devleşen Fabricio, maç sonunda Beşiktaşlı taraftarların isteğini kırmayıp üçlü çektirdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte tribünün önüne giden İspanyol eldiven, galibiyeti doyasıya kutladı.

    SOYUNMA ODASINDA KEYİFLER YERİNDE
    Beşiktaşlı futbolcular, Napoli galibiyetini soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı. Talisca, Fabricio, Marcelo ve Rhodolfo maçın ardından 'zafer' pozu verirken, ilk golü atan Adriano kendisine asist yapan Q7'ye sarıldı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal gol gol gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.