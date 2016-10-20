Kartal gol gol gol
Gol perdesini Adriano açtı, Mertens skora denge getirdi. Aboubakar Kartal’ı öne geçirdi Gabbiadini penaltıdan eşitliği sağladı. Son sözü ise gecenin yıldızı Aboubakar söyledi!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Beşiktaş, Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarih yazdı. Gol perdesini açan isim olan Adriano Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Ani gelişen Napoli'den Mertens, skoru 1-1'e getirdi. Dakikalar 38'i gösterdiğinde suskun forvet Aboubakar sahneye çıktı ve temsilcimizi ikinci kez göne geçirdi: 2-1.
İlk yarı bu skorla kapanırken, hatalı kararlarıyla büyük tepki toplayan hakem Sergei Karasev'in verdiği penaltıyı İnsigne kullandı ama Fabrico gole izin vermedi. Hakem Karasev 69'da bir kez daha penaltı noktasını gösterdi, bu kez Gabbiadini topu filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu. Herkes maç böyle bitecek derken Aboubakar, "Ben bitti demeden bitmez" dedi ve 86'da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü filelere göndererek; Kartal'ı uçurdu, Napoli'ye Çizme'yi ters giydirdi. Beşiktaş, bu galibiyetle gruptaki puanını 5'e çıkarırken, Napoli 6 puanda kaldı.
FABRİ ORTAYA ÜÇLÜ ÇEKTİR KARTAL'A
Napoli karşısında kalesinde devleşen Fabricio, maç sonunda Beşiktaşlı taraftarların isteğini kırmayıp üçlü çektirdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte tribünün önüne giden İspanyol eldiven, galibiyeti doyasıya kutladı.
SOYUNMA ODASINDA KEYİFLER YERİNDE
Beşiktaşlı futbolcular, Napoli galibiyetini soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı. Talisca, Fabricio, Marcelo ve Rhodolfo maçın ardından 'zafer' pozu verirken, ilk golü atan Adriano kendisine asist yapan Q7'ye sarıldı.
İlk yarı bu skorla kapanırken, hatalı kararlarıyla büyük tepki toplayan hakem Sergei Karasev'in verdiği penaltıyı İnsigne kullandı ama Fabrico gole izin vermedi. Hakem Karasev 69'da bir kez daha penaltı noktasını gösterdi, bu kez Gabbiadini topu filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu. Herkes maç böyle bitecek derken Aboubakar, "Ben bitti demeden bitmez" dedi ve 86'da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü filelere göndererek; Kartal'ı uçurdu, Napoli'ye Çizme'yi ters giydirdi. Beşiktaş, bu galibiyetle gruptaki puanını 5'e çıkarırken, Napoli 6 puanda kaldı.
FABRİ ORTAYA ÜÇLÜ ÇEKTİR KARTAL'A
Napoli karşısında kalesinde devleşen Fabricio, maç sonunda Beşiktaşlı taraftarların isteğini kırmayıp üçlü çektirdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte tribünün önüne giden İspanyol eldiven, galibiyeti doyasıya kutladı.
SOYUNMA ODASINDA KEYİFLER YERİNDE
Beşiktaşlı futbolcular, Napoli galibiyetini soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı. Talisca, Fabricio, Marcelo ve Rhodolfo maçın ardından 'zafer' pozu verirken, ilk golü atan Adriano kendisine asist yapan Q7'ye sarıldı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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