 İtalyanların kabusu Şenol Güneş – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    İtalyanların kabusu

    İtalyanların kabusu Şenol Güneş

    Teknik Direktörü , galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez kazandı. Güneş, 'u çalıştırdığı dönemde bordo-mavili takım, 'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Güneş, iki galibiyetini de İtalya takımlarına karşı elde etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında 'yi deplasmanda yenen , grubunda ikinci sıraya yükselirken, "Devler Ligi'nde" galibiyet hasretine de son verdi.

    'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, grubunun iddialı takımlarından Napoli'yi sahasında 3-2 yenerek, puanını 5'e yükseltti. Çok önemli bir deplasman galibiyeti alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

    Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundaki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda Rodrigo Tello'nun golüyle 1-0 mağlup ederek alan Beşiktaş, 7 sene aradan sonra 3 puanı yine bir deplasman zaferiyle aldı.

    Siyah-beyazlılar, bu sezon Napoli galibiyetiyle hem Süper Lig, hem Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini de toplamda 10 maça çıkardı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Napoli galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez kazandı. Güneş, 'u çalıştırdığı dönemde bordo-mavili takım, 'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Güneş, iki galibiyetini de İtalya takımlarına karşı elde etti.

    Beşiktaş'a seyircisi önünde boyun eğen Napoli ise bu sezon, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

    Karşılaşma sonrası, Beşiktaş taraftarı galibiyeti büyük coşkuyla kutlarken, Napoli tribünlerinden Beşiktaşlıların bulunduğu bölüme ses çıkartan patlayıcılar atıldığı görüldü.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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