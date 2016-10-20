 Irkçılığa karşı omuz omuza – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Irkçılığa karşı omuz omuza

    Irkçılığa karşı omuz omuza
    Karşılaşma öncesi seremonide insanlık adına güzel görüntüler vardı. ve 'li futbolcular karışık şekilde durarak "Irkçılığa hayır" yazılı küçük pankartlar taşıdılar.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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