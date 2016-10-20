Hakeme rağmen gereğini yaptık
“Hakem takdir haklarını hep onlardan yana kullandı. Bizim penaltılarımız verilmedi. Hakeme rağmen top oynamaya çalıştık. Yenilseydik çok üzülürdük. Kazandığımız için mutluyum”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından bir hayli mutluydu. Grubun en iyi takımıyla oynadıklarını belirten tecrübeli hoca, "İlk yarıda taktik olarak doğru ama aktif olarak devreye geç girdik. İkinci yarı daha iyi yaptık. İkinci penaltının gelmesi bizi etkiledi ama oyun disiplininden kopmadan, attığımız golle buradan 3 puanla ayrıldık" dedi.
"Yenilseydik çok üzülürdük" diyen başarılı teknik adam, "Heyecanlı, güzel maç oldu. İyi bir takımla oynadık. Bu maçta yenmiş olmamız durumumuzun rahat olduğunu göstermez. Kendi sahamızda Napoli ve Benfica maçları zor olacak. Kiev maçında kaybettiğimiz 2 puanı telafi ettik. Orta sahanın iyi oynaması bize galibiyeti getirdi. Kazanmamız çok sevindirici" ifadelerini kullandı.
Futbolcuların performansını da değerlendiren Güneş, "Necip ve Aboubakar çok iyi oynadı. Atiba iyi savaştı. Geride düşseydik Cenk ve Talisca'yı daha erken alacaktık. Penaltılar için bir şey söyleyemem, çok karamboldu. Ama bizim penaltılarımız da verilmedi. Hakem takdir haklarını onlardan yana kullandı. Hakeme rağmen top oynamaya çalıştık" açıklamasında bulundu.
REKOR PRİM: 720 BİN EURO
Siyah-beyazlılar, Napoli'ye galibiyetinin ödülünü alacak. Beşiktaş yönetimi, İtalya'da alınan zaferin ardından futbolculara toplam 720 bin euro prim verme kararı aldı. Beşiktaşlı oyunculara 40'ar bin euro verecek olan yönetim, son yılların en yüksek primini dağıtacak. Bu arada Beşiktaş Yönetimi uzun bir aradan sonra deplasman karşılaşmasına tam kadroya yakın gitti.
"Yenilseydik çok üzülürdük" diyen başarılı teknik adam, "Heyecanlı, güzel maç oldu. İyi bir takımla oynadık. Bu maçta yenmiş olmamız durumumuzun rahat olduğunu göstermez. Kendi sahamızda Napoli ve Benfica maçları zor olacak. Kiev maçında kaybettiğimiz 2 puanı telafi ettik. Orta sahanın iyi oynaması bize galibiyeti getirdi. Kazanmamız çok sevindirici" ifadelerini kullandı.
Futbolcuların performansını da değerlendiren Güneş, "Necip ve Aboubakar çok iyi oynadı. Atiba iyi savaştı. Geride düşseydik Cenk ve Talisca'yı daha erken alacaktık. Penaltılar için bir şey söyleyemem, çok karamboldu. Ama bizim penaltılarımız da verilmedi. Hakem takdir haklarını onlardan yana kullandı. Hakeme rağmen top oynamaya çalıştık" açıklamasında bulundu.
REKOR PRİM: 720 BİN EURO
Siyah-beyazlılar, Napoli'ye galibiyetinin ödülünü alacak. Beşiktaş yönetimi, İtalya'da alınan zaferin ardından futbolculara toplam 720 bin euro prim verme kararı aldı. Beşiktaşlı oyunculara 40'ar bin euro verecek olan yönetim, son yılların en yüksek primini dağıtacak. Bu arada Beşiktaş Yönetimi uzun bir aradan sonra deplasman karşılaşmasına tam kadroya yakın gitti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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